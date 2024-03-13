Sahura kalkmamak doğru mu?

Sahur yaptıktan sonra bir bardak ayran tüketilmesinin gün içerisinde hem daha zinde tutacağını hem de tokluk hissi sağlayacağını belirten Hazman, “Sahurda maksimum üç bardak su tüketilmeli. Sahurdan önce bir bardak, sahur esnasında ve sonrasında birer bardak su içilmeli. İftarda ise orucu bir bardak su ve bir tane hurmayla açmalıyız.