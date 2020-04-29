Sahur sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzeti: "haşhaşlı tahinli pide"

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlçenin yöresel haşhaşlı tahinli pide, eşsiz lezzetinin yanı sıra tok tutma özelliği ile biliniyor.Ramazan ayında sahur sofralarını süsleyen pide, ilçedeki fırınlarda sürtülmüş haşhaş tohumu, tahin ve isteğe göre de şeker katılarak hazırlanıyor.Usta ellerde ince bir şekilde açılan hamura uygulanan karışım ile 4 kat şeklinde hazırlandıktan sonra belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. İşlemin ardından fırına sürülen pideler, taş fırında pişiriliyor.İlçede taş fırın sahibi Ahmet Özeski, gazetecilere yaptığı açıklamada, haşhaşlı pidenin hamurunun ince bir şekilde açıldığını ve yaklaşık bir, bir buçuk saat arası dinlenmeye bırakıldığını beliTok tutma özelliği ile sahur sofralarında yörede çokça haşhaşlı tahinli pidenin tüketildiği dile getiren Özeski, şöyle konuştu:"Hamur yoğrulduktan sonra hamur ince bir şekilde açılır. İçerisine haşhaş, tahin ve isteğe göre şeker ilave edilir. Şekersiz isteyenler de oluyor. Bu şekilde bir karma hazırlanır. Bu karışım ince açılan hamura sürülür ve katlayarak her kata haşhaşlı ve tahinli karışım sürülür. Yaklaşık 1-1,5 saat gibi dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresinden sonra odun ateşindeki taş fırınımıza atıyoruz. Fırında 8 -10 dakika arasında pişer."Özeski, haşhaşlı tahin pidelerin sahurda genelde kahvaltılıklarla tercih edildiğini anlattı.Müşteri Hasan Şengün ise, haşhaşlı tahinli pidenin ilçelerin geleneksel bir lezzeti olduğunu belirterek "Bunun içerisinde tahin ve haşhaş vardır. Sahur sofralarında peynir, domates gibi kahvaltılık ürünler ile tüketilir. İnsanı tok tutar ve günün yorgunluğunu alır, besleyici ve ilçenin geleneksel yöresel bir ekmeğidir." ifadesini kullandı.
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