Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte içkide "oto cam suyu" oyunu!

Sahte içkide ambalaj oyunu operasyonla ortaya çıktı! "Oto cam suyu" ve " yüzey temizleyici" adıyla satış

Son günlerde sahte içki zehirlenmeleriyle gelen ölümlerinin artmasıyla birlikte yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde başlatılan operasyonlar sürüyor. İzmir'de, sahte ve kaçak içki üretimi ile satışına yönelik 52 operasyon düzenlendi. Binlerce litre sahte ve kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonlarda şüphelilerin, sahte ve kaçak içki üretiminde kullandıkları "etil alkol" satışındaki oyunu da ortaya çıktı. Şüphelilerin, internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine "oto cam suyu" ile "yüzey temizleyici" etiketi yapıştırdıkları tespit edildi

Giriş: 20.12.2022 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte içkide
Sahte içkide "oto cam suyu" oyunu!
0:00 / 0:00
DHA

Sahte içkiden ölümlerin artmasıyla birlikte yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak içkiye yönelik yurt genelinde başlatılan operasyonlar sürüyor. İzmir'de gerçekleştirilen 52 operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin internet üzerinden "etil alkol" satışı oyunu da ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki üretimi ile satışına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası kentte 52 operasyon düzenledi.

BİNLERCE LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ

Fabrika, depo, iş yeri, ev ve araçlara yapılan aramalarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre açık sahte içki, 42 bin 563 sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 içki şişesi kapağı ile tank, damıtma kazanı ve çeşitli imalat malzemeleri ele geçirildi.

BASKINLARDA 94 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda 94 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i işlemleri sonrası tutuklandı. Bu arada şüphelilerin internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine 'oto cam suyu' ile 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdıkları tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.