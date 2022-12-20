Sahte içkide "oto cam suyu" oyunu!

DHA

Sahte içkiden ölümlerin artmasıyla birlikte yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak içkiye yönelik yurt genelinde başlatılan operasyonlar sürüyor. İzmir'de gerçekleştirilen 52 operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin internet üzerinden "etil alkol" satışı oyunu da ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki üretimi ile satışına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası kentte 52 operasyon düzenledi.

BİNLERCE LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ Fabrika, depo, iş yeri, ev ve araçlara yapılan aramalarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre açık sahte içki, 42 bin 563 sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 içki şişesi kapağı ile tank, damıtma kazanı ve çeşitli imalat malzemeleri ele geçirildi.

BASKINLARDA 94 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Baskınlarda 94 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i işlemleri sonrası tutuklandı. Bu arada şüphelilerin internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine 'oto cam suyu' ile 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdıkları tespit edildi.