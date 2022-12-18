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Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı! "Uygulamadan kontrol ettirilebilir"

Son günlerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki zehirlenmelerine TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak uyarılarda bulundu. Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol edilebileceğine dikkat çeken Toprak, "Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi

Giriş: 18.12.2022 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
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DHA

Son günlerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki zehirlenmelerine yılbaşı gecesi öncesinde dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, uyarılarda bulundu.

"ÇOK UYGUN FİYATLIYSA ŞÜPHE DUYMAK GEREKİYOR"

İçkinin sahte olup olmadığının tat, koku yoluyla anlaşılamayacağını belirten Toprak, "İçkinin sahte olup olmadığını dışardan bakarak anlamak ne yazık ki mümkün değil. Ürünün kapalı hali görülmeli ve kapağı kontrol edilmeli. İçki muadillerine göre çok uygun fiyatlıysa şüphe duymak gerekiyor. Tanıdık, bildik yerlerden almak önemli. Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol ettirebilir. Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi.

"ZEHİRLENME DOZUNA GÖRE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR"

Toprak, gıda sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Metil alkolün bu ürünlerde gıda maddesi olarak kullanımı yasak ama ne yazık ki kullanılabiliyor. Alkollü içkiler tebliğine göre; 150 gram kadar metil alkol bulunabilir, bunun üzerindeki doz zehirlenme etkisi yaratır. Zehirlenmeler, 12-24 saat içinde ortaya çıkmayabilir. Zehirlenme dozuna göre değişiklik gösterebilir. Özellikle baş ağrısı, mide bulantısı gibi durumlarla başlayıp körlük, sinir sisteminde çökme hatta ne yazık ki ölümle de sonuçlanabiliyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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