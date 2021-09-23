SON DAKİKA: Sahte içkide bir can kaybı daha! - Haberler

İHA

Bursa'da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, zehirlenenlerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yağız, aynı gün Merkez Osmangazi ilçesinde toprağa verildi. Fatih Demir Yağız'ın yaşamını yitirmesiyle, sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası Kasıtla ölüme Sebebiyet Vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.