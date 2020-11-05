Sahte içki operasyonları ve sahte içkiden zehirlenen vatandaşların haberleri gündem olmaya devam ediyor. Sahte içkiden hastaneye kaldırılanların ve ölenlerin sayısı her geçen artıyor. Uzun süredir gündemden düşmeyen sahte içki operasyonları sebebiyle vatandaşlar sahte içkiye dair araştırmalarını arttırdı. Sahte içki nedir ve nasıl anlaşılır? Sahte İçki öldürür mü?Sahte içki cezası nedir?

SAHTE İÇKİ NEDİR?

Alkol üretiminde kullanılabilen tek alkol çeşidinin etil alkol olduğu biliniyor. Düşük maliyetle içki üretmek isteyenler etil alkol yerine metil alkol kullanıyor. Bu da zehirlenmelere sebep oluyor Sahte içki zehirlenmelerine neden olan metil alkol; cilalamada, boya maddelerinde, parfümlerde, yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan ve insanlar için son derece zehirli olan bir madde.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Türkiye’de orijinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.

Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.

Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda ıskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasılığı yüksek ürünlerdir.

Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.

Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)

Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.

Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.

İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.

Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.

Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin

Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.

Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,

Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.

Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.

Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli

BÜİS* kontrolü yapın.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Alkolü içtikten sonra her zamanki şikayetler yerine farklı şikayetler hissediyorsa en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Kişiler, sağlık kuruluşuna başvurduğunda hekimlere ne zaman, ne kadar miktarda alkol tükettiğini mutlaka söylemeli ki hekimler de ona göre önlemlerini alsınlar, ona göre tetkiklerini yapsınlar. Çünkü zaman çok önemli. Erken müdahale ile hastalar kurtarılabiliyor. Maalesef hayat kaybı genellikle geç müdahale veya hastaneye başvurmamış hastaların başına geliyor.

SAHTE İÇKİ CEZASI NEDİR?

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. maddesinin 6545 sayılı Kanun

ile değişik 18. fıkrasına göre;

“Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret

bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri

işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,

b) Satışa arz eden veya satan,

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur”. Hükmü yer almakta olup; şayet kaçak sigara ve alkollü içki yurt içinde üretilmiş ise ilk fıkra uyarınca ceza tayin edilecek; buna karşılık yurt dışından ülkeye sokulmuş ise 18. fıkranın son cümlesi atfıyla 3. maddenin 10. fıkrası hükümleri uygulanacaktır.