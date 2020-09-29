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Kendi̇lerini filyasyon ekibi olarak tanıtan üç kişi, 17 yaşındaki Berfin Uçar’ı hastaneye götürme bahanesiyle kaçırdı. “Bu kadar da olmaz” dedirten olay, 8 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleşti.



O gün Berfin’in evinin kapısına gelen 3 kişi Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiklerini, Berfin'in muayene ve test için hastaneye götürülmesi gerektiğini söylemiş, ardından Berfin’i̇ hastanenin arka kapısından kaçırmıştı.

KIZINI ŞEBEKE TARAFINDAN KAÇIRDIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Kızını aramak için yayına gelen baba Mehmet Uçar, Berfin’in Fatih Çolak’ın içinde olduğu bir şebeke tarafından kaçırıldığını söyledi. Çolak Ailesi ise tam aksini iddia ederek, "26 yaşındaki Fatih’i 17 yaşındaki Berfin kaçırdı!" dedi.



17 YAŞINDAKİ BERFİN UÇAR'I KAÇIRDILAR İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“BABAM BENİ BAŞKASIYLA EVLENDİRMEK İSTEDİ!”

Canlı yayında Berfin’e seslenen ve “Bizi ara” diyen Didem Arslan Yılmaz’a yanıt gecikmedi. Berfin Uçar, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına bir video mesaj gönderdi. Mesajında, babasının bir başka kişiyle kendisini evlendirmek istediğini söyleyen Berfin, "Kendi rızamla Fatih Çolak’a kaçtım!" dedi.

Bu açıklama stüdyoda şok etkisi yaratırken baba Mehmet Uçar, mesajın kızına baskı altında söylettirildiğini ifade etti.

BERFİN UÇAR CANLI YAYINDA VİDEO MESAJI GÖNDERDİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN