Sahte bebek mamalarına karşı uyarı!

Sahte mamaların çocukların sağlığı üzerindeki tehlikelerine karşı uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, “Bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılan mamalar, üretim ve depolama süreçlerinde büyük titizlik gerektiriyor. Gerçek bebek mamaları, karbonhidrat, yağ, protein ve temel mineraller açısından dengeli içeriklere sahip oluyor. Sahte mamalarda bu denge bulunmuyor” diye konuştu.

"SAHTE MAMALAR BÜYÜME VE GELİŞMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

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Gerçek bebek mamalarının bebeklerin yaşına ve ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlandığını belirten Doç. Dr. Çağ, sahte ürünlerde bu dengenin bozulduğunu belirtti.

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Çağ, “Bu tür mamalarla beslenen bebeklerde büyüme ve gelişme geriliği görülebilir. Bebekler yeterli kilo alamaz, boy uzaması yeterli olmaz ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. Ayrıca demir, çinko ve iyot gibi temel elementlerin eksik olması öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve bilişsel fonksiyonlarda gerileme gibi problemlere yol açabilir” dedi.

ENFEKSİYON VE ALERJİ RİSKİNE DİKKAT!

Üretim aşamasında hijyen kurallarına uyulmaması durumunda birçok soruna yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Çağ, “Bu da bebeklerde bulantı, kusma, ishal gibi gastroin testinal hastalıkların yanı sıra çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir. Ayrıca sahte mamalarda istenmeyen yabancı maddeler bulunabiliyor. Bu maddeler kaşıntı, hışıltılı solunum ve hatta anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” diye konuştu.

"AĞIR METALLER UZUN DÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR" Sahte mamalarda zaman zaman civa ve kurşun gibi ağır metallere de rastlanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Çağ, “Bebekler bu tür ağır metallere uzun süre maruz kalırsa bilişsel fonksiyonlarında gerileme, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları gelişebilir” dedi. Ebeveynlere güvenilir mama seçimi konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Çağ, “Mamaları mutlaka eczaneler ya da güvenilir marketlerden satın alın. Fiyatı piyasa şartlarına göre aşırı düşük olan ürünlere şüpheyle yaklaşın. Kutuda yırtık, şekil bozukluğu ya da yazılarda siliklik varsa dikkatli olun. Üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı onayı olup olmadığını kontrol edin. Seri ve lot numaralarını mutlaka inceleyin. Kutuyu açtıktan sonra renkte veya kokuda farklılık gözlemlerseniz mamayı kullanmayın. Ayrıca bebek mamayı tükettikten sonra huzursuzluk, kusma, ishal gibi belirtiler gözlemlenirse mutlaka ilgili kurumlara durumu bildirin” ifadelerini kullandı.