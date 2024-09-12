Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.464,34 %0,47
        DOLAR 33,9668 %-0,06
        EURO 37,5500 %0,22
        GRAM ALTIN 2.747,12 %0,09
        FAİZ 42,18 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 31,42 %0,20
        BITCOIN 58.056,00 %0,98
        GBP/TRY 44,3754 %0,00
        EUR/USD 1,1020 %0,07
        BRENT 71,69 %1,53
        ÇEYREK ALTIN 4.491,53 %0,09
        Haberler Ekonomi Altın Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzmanlardan açıklama... - Altın Haberleri

        Sahte altın nasıl anlaşılır?

        Son dönemde küresel gelişmelerin de etkisiyle rekor kıran altın fiyatları, iç piyasada merdiven altı altın üretim yapan sahtecileri hareketlendirdi. Uzmanlar, altın alışverişinde mağduriyetlerin yaşanmaması için altın alırken uygulanması gereken püf noktaların başında ses kontrol yöntemi geldiğine dikkat çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte altın nasıl anlaşılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Altın fiyatlarının son yılların rekorunu kırmaya devam ettiği şu günlerde sahte altına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken altın esnemesi ve altın sesinin kontrol edilmesi uyarısı yaptı. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, fiyatların yükselmesiyle birlikte altın sahtekarlığının, altında ikinci baskı yapanların, merdiven altı altın üretenlerin başvurduğu yöntemlere dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız altını öncelikle kesinlikle kuyumcudan alacaklar. Hastane önünde, postane önünde, 'daraldım, borcum var. 10 bin liralık altın var elimde, bunu ucuza vereceğim" diye dolandırıcılık olayları yaşanmaktadır. Kesinlikle bu tip tuzaklara düşmesinler ya da başka bir sorun 'ben bunu tarladan buldum' eline bir tane gerçek altın veriyorlar onu bize gösteriyor 'altın' diyoruz. Daha sonrasında ise 20 tane altın olmayan ürün satıyorlar. Bunun haricinde bize satmaya gelen altınları ilk etapta elimize alır, rengine, ağırlığına bakarız. Altının özgül ağırlığı çok yüksek 19.20, altın göründüğünden ağır olur" dedi.

        "ŞÜPHELENİRSEK YAKARIZ"

        Alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar, "Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz. Bütün kuyumcular bu altının sesinden anlar. İkincisi bu da önemli, ağırlığından anlarız. Daha şüphelenirsek altını yakarız. Üzerindeki altın yaldız gider maden çıkar. Ayarı düşük olur ayarından şüphelenirsin, sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Daha fazla şüphelenirsek eritir, ayar analiz yaptırırız ayar evinden eritip analiz yaparız. Altın oranın kaç olduğunu görürüz. En kesin ve net sonucu ayar evleri verir. Altının özgül ağırlığı 19.20. Altını teraziye koyduğumuzda 20.76 gram geliyor. Sahtesini teraziye bıraktığımızda 13.76 geliyor. Yani arada 7 gram fark var. Biz gelen sahte ürünü müşterinin elindeyken tahmin ederiz. Bunu bu şekilde kontrol ettiğimizde kesinlikle ortaya çıkar. Altın oranı çok önemli. Bunun dışında bir de ateşe sürülür, aside sürülür veya mihenk taşına süreriz ayarına göre altın olmayanın tamamını siler, altın silinmez" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Türkler 1 yılda yurt dışında 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Türkler 1 yılda yurt dışında 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Habertürk Anasayfa