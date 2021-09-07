Nevra ve Agah'ın hafızalarıyla verdikleri savaş!

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Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu 11. bölümüyle ekrana gelecek. Nevra ve Agâh'ın hafızalarıyla verdikleri savaş onları iyiden iyiye zorlamaktadır. Agâh işlediği cinayetlerin detaylarını hatırlayamazken Nevra da geçmişiyle ilgili hafızasına güvenmek zorundadır.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, bu gece saat 23.15'te Show TV'de!

Şahsiyet'in 11. Bölüm Tanıtımı;