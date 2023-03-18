Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesinde 68 doğum gerçekleşti

Giriş: 18.03.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi
AA

Sahra hastanesine Zonguldaktan görevlendirilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Doğa Nur Mutlu Oruç, ilgili bölümde 8 doktorla görev yaptıklarını söyledi.

Hastanede vardiyalı hizmet verdiklerini anlatan Oruç, kadın doğum servisinde kalabalık bir ekibin görev yaptığını dile getirdi.

Oruç, yoğunluğu azaltamaya ve birbirlerine destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada çalışmak çok farklı. Çadırlarda kalıyoruz, burada hasta bakıyoruz. Sahra hastanesini haberlerde görmüştük ama şu an onun içinde çalışıyor olmak değişik geliyor. Bazı kaygılarımız oldu ama şu anda bir sıkıntımız yok. Çabuk adapte olduk" diye konuştu.

GÜNDE 100 HASTA TEDAVİ OLUYOR

Polikliniğin yoğun olduğunu aktaran Oruç, günlük ortalama 100 hastanın geldiğini söyledi.
Doğum sırasında gelen hastaların çoğunluğunu mümkün olduğunca sevk ettiklerini belirten Oruç, şunları kaydetti: "Sadece son dakika, sevk edemeyeceğimiz durumlar olduğu zaman doğumları gerçekleştiriyoruz. Genelde kontrolleri olan gebe hastalar geliyor. Deprem olduktan sonra 68 normal doğum gerçekleşti. Dün 06.00da bir doğum gerçekleştirdim. Bebek ve anne iyiydi. Genelde sıkıntı olmuyor ama yataklı servisimiz olmadığı için bebek ve anne, doğum sonrası yataklı hastanenin olduğu bir servise gitmesi gerektiği için takip amaçlı sevklerini gerçekleştiriyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en iyi havalimanları arasında İstanbul
Dünyanın en iyi havalimanları arasında İstanbul
Mardin: Türkiye’nin gizli hazinesi
Mardin: Türkiye’nin gizli hazinesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Atatürk’ün otomobili Koç Müzesi’nde
Atatürk’ün otomobili Koç Müzesi’nde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.