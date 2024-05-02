SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü ne zaman yatacak?
Yatırımcıların yakından takip ettiği Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü tarihini duyurdu. Sabancı Holding (SAHOL), 2 Nisan'da yaptığı KAP açıklamasında yatırımcılarına hisse başı net 2,6487000 TL temettü dağıtım kararı aldığını açıklamıştı. Peki SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü yattı mı, bugün mü yatacak, saat kaçta yatacak?
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SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi temettü dağıtım kararını açıkladı. Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şirketin kâr payı dağıtım teklifinin belirlendiği bildirildi. İşte detaylar
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SAHOL-SABANCI HOLDİNG HİSSE SENEDİ TEMETTÜ DAĞITIM KARARI
Sabancı Holding temettü dağıtımıyla ilgili kararını açıkladı.
Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettü ödemesinin 6 Mayıs 2024'te yapılması planlanıyor. Sabancı Holding (SAHOL), 2 Nisan'da yaptığı KAP açıklamasında yatırımcılarına hisse başı net 2,6487000 TL temettü dağıtım kararı aldığını açıklamıştı. Temettünün ne zaman ödeneceği sorusu da yanıtını buldu.
Sabancı Holding, temettüsüne ilişkin ödeme 2 Mayıs'ta yapılırken, 6 Mayıs tarihinde ise yatırımcıların hesaplarına geçecek.
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Açıklamada, "6 milyar 181 milyon 406 bin TL nakit kâr payı dağıtılmasına, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294 milyon 200 bin TL ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, nakit kar payı ödemelerine 2 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir" denildi.
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin dönem karından, belli bir miktarı nakit para olarak hisse sahiplerine dağıtmasıdır.