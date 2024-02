Şahmeran duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Şahmeran duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Birçok kişi tarafından önemine dikkat çekilen bu duayı düzenli olarak okuyabilir ve sıkıntılı zamanlarınıza ilaç gibi gelmesini sağlayabilirsiniz. Şahmeran Duası; yoksulluk durumundan kurtulmak, hayırlı kısmet bulmak, dünya sorunlarından uzaklaşmak ve ruhsal huzur bulmak gibi birçok fazilete sahiptir. Peki Şahmeran Duası günde kaç kez, ne zaman ve nasıl okunmalı? Merak ediyorsanız yazının devamını okuyun…

Şahmeran Duası Anlamı Nedir?

“İyi insanların duası” anlamına gelen Şahmeran Duası, halk arasında daha çok istek ve niyetlerle ilişkilendirilerek okunmaya başlanmıştır. Allah’ın isimlerini bir arada bulundurduğundan birçok kişi tarafından önemli bulunan bir duadır. Bu duaya ismini veren “Şahmeran” kelimesi ise “Yılanların şahı” anlamına gelir. Duanın ismini zikrederken tam da bu nedenle “Şahmeran” kelimesinin vurgulanması konusuna dikkat edilmelidir.

Şahmeran Nereden Gelir?

Şahmeran kelimesi toplamda iki kök kelimeden oluşur; “Şah” ve “Meran”. Şah sözcüğü “iyi” ve “dürüst” anlamına gelirken Meran sözcüğü “insanlar” manasını taşır. Bu iki kök sözcük bir araya gelir ve ortaya “iyi insanların duası” anlamı çıkar. Kur’an-ı Kerim’de geçmese de dini kaynaklarda sözü edilen Şahmeran Duası, içerisinde geçen sözlerle de dikkat çekicidir.

Şahmeran Duası Türkçe Anlamı

Duaların Arapçasını okumanın her zaman daha faydalı olduğu bilinir, ancak okunan duanın daha iyi kavranması için Türkçe anlamı da okunmalıdır. Siz de Şahmeran Duası’nın Türkçe karşılığını öğrenerek duayı daha rahat içselleştirebilir ve ibadetinize katkıda bulunabilirsiniz. Şahmeran Duası anlamı aşağıda verilmiştir;

''Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan Hikmet Sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim Sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur.

Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah’ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım, Büyük Arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah’ım senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah’ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca sana aittir.''

Şahmeran Duası Ne Zaman Okunmalı?

Şahmeran Duası okunuşu için birçok alimin ortak görüşü günde en az 7 kezdir. Ancak bu sayıyı tutturmak farz değildir. Faziletleriyle Müslümanlar tarafından sevilen Şahmeran Duası’nın okunma zamanı için ise net bir görüş yoktur. Bu duanın daha çok zor bir durumla karşılaşıldığında okunması önerilir.

Şahmeran, Anadolu mitolojisinde mühim bir figürdür. Birçoğumuz bu figürün öyküsünü yardımseverlik, dayanışma ve paylaşma gibi değerler ile biliriz. Bu noktada Şahmeran Duası, kişinin kendini zor durumda hissettiği, iç huzuru bulmayı umduğu, yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu anlarda okunması uygun olan bir duadır.

Şahmeran Duası Hangi Vakit Namazından Sonra Okunmalı?

“Duaların şahı” olarak bilinen Şahmeran Duası’nı hangi vakit namazından sonra okumanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu duanın ikindi ve akşam namazlarından sonra okunması tavsiye edilir. Bu vakitlerde okunduğunda;

Aile içinde muhabbet ve sevgi ilişkileri gelişebilir.

Namazdan sonra edilen dualarda Allah’tan istenen her türlü istekte niyetin gücü artabilir.



Şahmeran Duası Faziletleri Neler?

Şahmeran Duası faziletleri kişiden kişiye değişse de genel olarak kabul edilen faziletler aşağıda sıralanmıştır;

Huzur dolu ve mutlu bir ömür için okunması gerekir.

Bazı kişiler için hayırlı kısmet kapılarının açılmasına fayda sağlar.

İnsanların kazançlarına bereket ve güzellik katar.

Allah’a yapılan övgü ve yakarışlarla birlikte kişiye manevi huzur gelebilir.

Bu duayı düzenli okuyan kişilerde Allah’a sığınmanın sevinci oluşabilir.

Okuyan kişinin nasibi ve kısmeti için olumlu gelişmeler olabilir.

Gece uykuları daha rahat ve kesintisiz geçebilir.

Nazardan korunmak sağlanabilir.

Satılamayan bir mal varsa bu malın satılması sağlanabilir.

Şahmeran Duası Ne için Okunur?

“Şahmeran Duası ne için okunur?” sorusu birçok kişinin sorduğu bir sorudur. Halk dilinde “Duaların Şahı” olarak geçen bu dua, daha çok dert, keder ve sıkıntıya karşı okunduğunda olumlu sonuçlar alınabilir. Aynı zamanda bu duayı hayırlı sonuçlar beklediğiniz her durum için okuyabilirsiniz. Bu gibi zamanlarda Şahmeran Duası’nı okuyarak içinize ferahlık getirebilir ve Allah’ya içten yakararak derdinize deva bulmasını dileyebilirsiniz. Yaradan’a yönelmek, her şeyden önce inanmak ve samimiyetle niyet etmek, Şahmeran Duası’nın etkisini artırır. Şahmeran Duası’nın en bilinen faziletleri arasında ise; mal- mülk edinme, sınavda başarılı olma, hayırlı kısmet bulma ve iç sıkıntısından arınma gibi olumlu sonuçlar olduğu bilinir.

Şahmeran Duası Faydaları

Şahmeran Duası tefsiri ve Arapçası’nı okuyarak birçok fayda elde edebilirsiniz. İçinde Allah’ın isminin zikredildiği bu dua, kimi ilahiyatçılara göre panik atak ve anksiyete gibi psikolojik kökenli hastalıklara iyi gelebilir. Bazı din büyükleri ise bu duanın rızkı genişleteceğini, zenginlik vereceğini, borçları azaltacağını ve mülk sahibi olmak isteyenler için faydalı olacağını ifade eder.