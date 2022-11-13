42 yıl sonra sahnelendi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un vefatından sonra yönetmenliğini Volkan Sarıöz'ün üstlendiği 'Şahları da Vururlar' ile sahnelere döndü. Şensoy, yazıp yönettiği ve ilk kez 1980 yılında oynadığı müzikli güldürüyü 2020'de yeniden seyirciyle buluşturacaktı, ancak pandemi süreci nedeniyle bu planını gerçekleştirememişti. Kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy babalarının mirasına sahip çıktı, 'Şahları da Vururlar', 42 yıl sonra yepyeni bir kuşakla buluştu.
TÜM AİLE BİR ARADA
'Şahları da Vururlar', 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında önceki akşam Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu’nda perde açtı. Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un 31 Ağustos 2021’deki vefatının ardından ilk kez sahneye çıktı. Gece, Şensoy'un ailesini de bir araya getirdi. Derya Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Cem Öğet ve Celal Can Algül, oyunu en önden izledi.
POLİTİK BİR OYUN
Sahnelendiği dönem büyük yankı uyandıran 'Şahları da Vururlar', 1940'ların İran'ında isim benzerliği yüzünden İran İstihbarat Teşkilatı ile başı belaya giren Ömer Hayyam'ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla başlıyor. Oyun, Şah Rıza Pehlevi'nin tahttan indirilişini sahneye taşıyor. Bu oyunla İran'daki karışıklıklar üzerinden dönemin Türkiye'sine de eleştiriler yönelten Ferhan Şensoy, seyirciye "Batılılaşma nedir, ne değildir?" sorularını sorduruyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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'Şahları da Vururlar' 42 yıl sonra sahnede - Magazin haberleri/sahlari-da-vururlar-42-yil-sonra-sahnede-magazin-haberleri-3538223-magazin
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