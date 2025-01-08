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        Haberler Bilgi Magazin Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok, bitti mi?

        Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak Star TV yayın akışı ile Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu?

        Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Turgut Tunçalp, Reha Özcan ve Enes Koçak'ın paylaştığı dizi, son olarak 7. bölümüyle ekranlara geldi. OGM Pictures imzalı yapım, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili olması sebebiyle yayınlanmadı. Yayın gününün gelmesiyle birlikte ''Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları yanıt aramaya başladı. 8 Ocak 2025 Star TV yayın akışı mercek altına alındı. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:31
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        • 1

          ’Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler dizisinin başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Turgut Tunçalp, Reha Özcan ve Enes Koçak paylaşıyor. Sahipsizler 8. bölüm tarihi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu? İşte, 8 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve detaylar.

        • 2

          SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

          Yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Bazı kanallarda ise dizilerin tekrar bölümleri ya da filmler yayınlanacak.

          8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Star TV yayın akışına göre saat 20.00’de RTÜK belgeseli yayınlanacak.

        • 3

          SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün 15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

        • 4

          8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 RTÜK Belgeseli

          22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

          03:00 Güzel Köylü

          05:00 Söz

        • 5

          SAHİPSİZLER 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Azize'den vazgeçmeye niyeti olmayan Yavuz, Cemo'nun hayatına karşılık Azize'yi ister. Bu teklif herkesi öfkelendirirken, kardeşlerinin hayatını riske atmak istemeyen Azize çok fazla seçeneğinin olmadığını fark eder.

        • 6

          Ablalarının gidişi kardeşler için yıkım olurken, Remziye ve Necla onlardan kurtulabilmek için yeni bir planı devreye sokarlar.

        • 7

          Yavuz'un gerçek babası olduğunu kabul etmek istemeyen Azize bir çıkmazın içine sıkışırken, Hamiyet'in ona dair planını öğrenmek her şeyi daha da zorlu bir noktaya sürükler.

        • 8

          Yavuz'un Azize'yi almasına mani olamayan Cevdet bu duruma çok üzülür, ancak Azize'yi kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

        • 9
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