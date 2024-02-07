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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sahibinden.com'a girilmiyor mu? Ios ve android ile Sahibinden.com'a üye olmadan giremiyorum sorunu - Teknoloji Haberleri

        Sahibinden.com'a girilmiyor mu? "Sahibinden.com'a üye olmadan giremiyorum" sorunu

        Sahibinden.com yeni bir konuyla gündeme geldi. Bu zamana dek, satış ilanlarını üyelik durumu fark etmeksizin herkese gösteren Sahibinden, yeni bir güncellemeye gitti. Kullanıcılar anlık olarak siteye girdiklerinde ilanları görüntüleyemiyor. Peki, Sahibinden.com'a girilmiyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:19
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        • 1

          Sahibinden.com kullanıcıları, sitede yeni bir güncelleme ile karşılaşıyor. Türkiye'de en çok kullanılan satış sitelerinden biri olan Sahibinden; ziyaretçilerine üye olmadan, ilanları göstermemeye başladı. Birçok kullanıcı "Sahibinden.com'a üye olmadan giremiyorum" sorunu için yanıt aramaya başladı. Peki, Sahibinden.com'a girilmiyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          SAHİBİNDEN.COM'A GİRİLMİYOR MU?

          Çeşitli kategorilerde kiralık ve satılık ilanların yayınlanmasını sağlayan Sahibinden.com yeni bir güncellemeye gitti. Buna göre; masaüstü ve mobil uygulamaya girmek için kullanıcıların üye olması gerekiyor. Sahibinden.com üyesiz girişleri kabul etmediği gibi hesap girişi olmadan ilanları da göstermiyor.

          Sahibinden.com web sitesi görüntüsü

        • 3

          "SAHİBİNDEN.COM'A ÜYE OLMADAN GİREMİYORUM" SORUNU

          Sahibinden.com'a getirilen yeni özellik ile beraber üyesiz giriş devri kapandı. Anlık olarak binlerce insan siteye üye olmadan giriş yapamıyor. İlerleyen zamanlarda, yeni güncellemenin tüm Android ve ios sistemlerinde tanımlayacağı tahmin ediliyor. Şirketten yeni güncelleme hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

          Sahibinden.com Android mobil uygulama görüntüsü

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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