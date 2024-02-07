Sahibinden.com kullanıcıları, sitede yeni bir güncelleme ile karşılaşıyor. Türkiye'de en çok kullanılan satış sitelerinden biri olan Sahibinden; ziyaretçilerine üye olmadan, ilanları göstermemeye başladı. Birçok kullanıcı "Sahibinden.com'a üye olmadan giremiyorum" sorunu için yanıt aramaya başladı. Peki, Sahibinden.com'a girilmiyor mu? İşte, detaylar...