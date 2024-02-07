Sahibinden.com'a girilmiyor mu? "Sahibinden.com'a üye olmadan giremiyorum" sorunu
Sahibinden.com yeni bir konuyla gündeme geldi. Bu zamana dek, satış ilanlarını üyelik durumu fark etmeksizin herkese gösteren Sahibinden, yeni bir güncellemeye gitti. Kullanıcılar anlık olarak siteye girdiklerinde ilanları görüntüleyemiyor. Peki, Sahibinden.com'a girilmiyor mu? İşte, detaylar...
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Sahibinden.com kullanıcıları, sitede yeni bir güncelleme ile karşılaşıyor. Türkiye'de en çok kullanılan satış sitelerinden biri olan Sahibinden; ziyaretçilerine üye olmadan, ilanları göstermemeye başladı. Birçok kullanıcı "Sahibinden.com'a üye olmadan giremiyorum" sorunu için yanıt aramaya başladı. Peki, Sahibinden.com'a girilmiyor mu? İşte, detaylar...
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SAHİBİNDEN.COM'A GİRİLMİYOR MU?
Çeşitli kategorilerde kiralık ve satılık ilanların yayınlanmasını sağlayan Sahibinden.com yeni bir güncellemeye gitti. Buna göre; masaüstü ve mobil uygulamaya girmek için kullanıcıların üye olması gerekiyor. Sahibinden.com üyesiz girişleri kabul etmediği gibi hesap girişi olmadan ilanları da göstermiyor.
Sahibinden.com web sitesi görüntüsü
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"SAHİBİNDEN.COM'A ÜYE OLMADAN GİREMİYORUM" SORUNU
Sahibinden.com'a getirilen yeni özellik ile beraber üyesiz giriş devri kapandı. Anlık olarak binlerce insan siteye üye olmadan giriş yapamıyor. İlerleyen zamanlarda, yeni güncellemenin tüm Android ve ios sistemlerinde tanımlayacağı tahmin ediliyor. Şirketten yeni güncelleme hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
Sahibinden.com Android mobil uygulama görüntüsü