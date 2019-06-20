Sosyal medyada sahibinden araba ilanları olarak aratılan bazı sonuçlar gülmemize sebep olabiliyor. Nasıl mı? Sahibinden komik araba ilanlarını görmek mümkün. Araçların hiç bir özelliği olmamasına rağmen sahipleri ilanı öyle eğlenceli hale getirmiş ki, okuyanlar kendilerini gülmekten alamıyor. İşte o sahibinden arabalar...

1-YENİ ALACAĞINIZ ARABA'NIN İÇERİSİN DE KÜFÜR EDİLİP EDİLMEDİĞİ ÖNEMLİ Mİ?

2-ARABASINI SATAN ARKADAŞ IPHONE MERAKLISI

3-SAHİBİNDEN FERRARİ İSTER MİSİNİZ?

4-KAZASIZ ARABA İSTEYENLERE ÖZEL

5-SIFIR ARABA İSTER MİYDİNİZ?