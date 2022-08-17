Online ilan platformu Sahibinden.com, ikinci el araç ticaretine getirilen yeni düzenlemeye uygun olarak sisteminde bazı değişiklikler yapacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına önemli bazı değişikliklerin hayata geçirileceği kaydedildi.
Bu kapsamda, online ilan platformuna sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.
15 EYLÜL'DE DEVREYE GİRECEK
Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar ise, ilan verirken 'Aracın Durumu' kriterini sadece 'İkinci El' olarak seçebilecek ve 'Araç Kilometresi' için en az 6 bin kilometre bilgisini girebilecek.
Ayrıca, girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren 'Sıfır' veya 'İkinci El' ifadesi, sıralamada 'Kilometre' bilgisinin önüne taşınacak.
Böylelikle, alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Verilen bilgiye göre, bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.
Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş '2022 Güncel Liste Fiyatı' da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulması hedefleniyor.
'ALIM-SATIM DENEYİMİ DAHA ŞEFFAF HALE GELECEK'
Yeni düzenlemeleri değerlendiren sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, "Son dönemde sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız. İlan detay sayfasında aracın sıfırının distribütörü tarafından belirlenen güncel liste fiyatını da göstererek, tüketicinin bilinçli seçim yapmasına imkân sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.
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