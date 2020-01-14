Ardından köpek kısa sürede Frankie adında biri tarafından sahiplendirildi. Frankie, "Güzel gülümsemesini görünce dayanamadık. Sybil'i ziyarete gittiğimizde hemen ona aşık olduk. Bekleme odasında oturuyorduk ve o da bizi görünce çok heyecanlandı" dedi.