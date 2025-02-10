"Çakar lambalı" aracın sahibi ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, "çakar lamba" tespit edilen pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası kesildi
Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza kesildi..png
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde devriye sırasında İ.Ç.'nin kullandığı pikapta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.
Ekipler, pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı..png
Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç da 30 gün trafikten men edildi..png