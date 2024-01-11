Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şahane Hayatım Mesut kimdir? Onur Tuna kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

        Şahane Hayatım Mesut kimdir? Onur Tuna kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

        FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları arasında yer alan Mesut karakterini canlandıran Onu Tuna'nın kim olduğu sorgulanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ONUR TUNA KİMDİR?

          Şahane Hayatım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yer aldığı filmler ve diziler araştırılıyor. 2 Temmuz 1985 Çanakkale doğumlu olan Onur Tuna, 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi alan Tuna, ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı.

        • 2

          DİZİLERİ

          İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkwzi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi alan Onur Tuna, İstanbul'da Üç Mota, Ayla Alga, Craft ve Salim Güveloğlu'ndan eğitim görmeye devam etti.

          Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine imza atan Tuna, daha sonra Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projede yer aldı.

        • 3

          ONUR TUNA YER ALDIĞI FİLMLER

          Şu anda FOX TV'de başlayan "Mahkum" dizisinde "Fırat Bulut" karakterini canlandırıyor. Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen "Bir Küçük Eylül Meselesi", 2019 yılında "Ağır Romantik", 2021 yapımı "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" sinema filmlerinde rol aldı.

        • 4

          MÜZİK SEKTÖRÜYLE DE İLGİLENİYOR

          Ekran ve beyazperde dışında müzik ile ilgilenen Onur Tuna, gitar ile piyano çalıyor ve kendi şarkılarından oluşan albümleri bulunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Habertürk Anasayfa