Şahane Hayatım Mesut kimdir? Onur Tuna kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

DİZİLERİ

İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkwzi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi alan Onur Tuna, İstanbul'da Üç Mota, Ayla Alga, Craft ve Salim Güveloğlu'ndan eğitim görmeye devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine imza atan Tuna, daha sonra Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projede yer aldı.