Senaryosunu Ömer Boşdoğan ve Faruk Başdoğan'ın birlikte kaleme aldığı Şahane Hayaller filminin yapımcılığını Eren Medya üstlendi. Çekimleri Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşen Şahane Hayaller filmi ile ilgili detaylar...

ŞAHANE HAYALLER OYUNCULARI KİM?

Ömer Başdoğan

Cemil Şahin

Çetin Altay

Suzan Aksoy

Salih Kalyon

Berrak Güvem

Nazlı Pınar Kaya

Onursal Yıldırım

Ahmet Selçuk İlkan

ŞAHANE HAYALLER KONUSU NE?

Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.