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Haberler Magazin Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık - Magazin haberleri

Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Şahan Gökbakar, duygularını "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı? Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık" sözleriyle dile getirdi

Giriş: 07.02.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. AFAD, saat 12.10 itibarıyla 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 168 kişinin yaralandığını açıkladı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"SICAK EVLERİMİZDE UYUMAYA UTANDIK"

Şahan Gökbakar, "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı? Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

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