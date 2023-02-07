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Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. AFAD, saat 12.10 itibarıyla 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 168 kişinin yaralandığını açıkladı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"SICAK EVLERİMİZDE UYUMAYA UTANDIK" Şahan Gökbakar, "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı? Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık" ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: AA, Instagram DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN TÜRKİYE'YE DESTEK ÜNLÜLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

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