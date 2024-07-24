Şahan Gökbakar: Bayağı sanayi tüpü patlamış
Ailesiyle birlikte tatil yapan Şahan Gökbakar, güneş yanığı olduğunu esprili bir paylaşımla açıkladı; "Bayağı sanayi tüpü patlamış bana"
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Sezonun açılmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan ünlü isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.
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Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte tatil yapan Şahan Gökbakar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
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Zaman zaman sosyal medyadan da esprili paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, bu kez güneş yanığı olduğunu söyledi.
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Şahan Gökbakar, yayımladığı bu fotoğrafa "Rüzgar eserken, tekneyi yukarıdan kullandık. Fark etmemişiz... Bayağı sanayi tüpü patlamış bana" notunu düştü.
Özge Borak da arkadaşına; "İskele tarafında durup, ışığı gönül rahatlığıyla kapatabilirsin" yorumunda bulunarak esprili bir karşılık verdi.