Gökbakar, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Çocuklar için uyku tulumları koyduk, içlikler, ayakkabılar, polarlar, battaniyeler, kazaklar, bolca erzak, kadın malzemeleri, çoraplar, tulumlar, çocuk eşyaları, bebek bezleri vs. aklımıza ne geldiyse koyduk. @selingokbakar emeklerin için minnettarim karıcım. Efe ve Ela da oyuncaklarından ve kendi eşyalarından yollamak istedi ve elleriyle koliye koydular. Bir de kalplerimizi ve dualarımızı iliştirdik kenarlarına... Kadıköy ve Beşiktaş belediyelerine ilettik... Allah yardımcınız olsun.

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