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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'ın yeni filminin açılış gişesi gündem oldu

        Şahan Gökbakar'ın yeni filminin açılış gişesi gündem oldu

        Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile Ece', geçtiğimiz cuma gösterime girdi. Filmin açılış gişesi, pazartesi gününden bu yana gündemde. Nedeni ise, Gökbakar'ın filmlerinin açılışından oldukça farklı bir açılış gişesine sahip olması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:18
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        • 1

          Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile Ece'nin açılış gişesi gündem oldu. Nedeni ise Gökbakar'ın filmlerinin alışalgelmiş yüksek gişelerinden bir hayli farklı olması.
          52.110 kişiyle açılan 'Erdal ile Ece'nin Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni filmi 'Recep İvedik 5'in açılışından 31 kat daha az olması bir hayli şaşırttı.

          Şahan Gökbakar filmlerinin gişeleri şöyle;

        • 2

          Gen (2006)
          Açılış… 39.403
          Toplam İzleyici Sayısı… 173.112

        • 3

          Recep İvedik (2008)
          Açılış… 791.536
          Toplam İzleyici Sayısı… 4.301.693

        • 4

          Recep İvedik 2 (2009)
          Açılış… 1.209.453
          Toplam İzleyici Sayısı… 4.333.144

        • 5

          Recep İvedik 3 (2010)
          Açılış… 1.153.071
          Toplam İzleyici Sayısı… 3.326.084

        • 6

          Celal ile Ceren (2013)
          Açılış… 601.334
          Toplam İzleyici Sayısı… 2.853.772

        • 7

          Recep İvedik 4 (2014)
          Açılış… 1.641.474
          Toplam İzleyici Sayısı… 7.369.098

        • 8

          Osman Pazarlama (2018)
          Açılış… 706.065
          Toplam İzleyici Sayısı… 1.983.777

        • 9

          Recep İvedik 5 (2017)
          Açılış… 1.646.846
          Toplam İzleyici Sayısı… 7.437.050

        • 10

          Kayhan (2018)
          Açılış… 252.458
          Toplam İzleyici Sayısı… 602.084

        • 11

          Recep İvedik 6 (2019)
          Açılış… 1.023.136
          Toplam İzleyici Sayısı… 3.986.797

        • 12

          Erdal ile Ece (2024)
          Açılış… 52.110
          Toplam İzleyici Sayısı… 52.110

          Fotoğraflar: HT magazin, İHA

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