"BEN VE CEZA İLE KENDİNİ KIYASLAMA"

Sagopa Kajmer, Fuat Ergin'in sözlerine karşılık olarak sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi. Kajmer, "Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir; Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu da üç... Bir de şu şarkını dinle" dedi.