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        Haberler Magazin Sagopa Kajmer ile Fuat Ergin sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi- Magazin haberleri

        Sagopa Kajmer ile Fuat Ergin sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi

        Rapçi Sagopa Kajmer, meslektaşı Fuat Ergin'in kendisini ve Ceza'yı kastederek "Onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" sözlerine karşılık verdi. İkili, sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:46
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          Fuat Ergin, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Sana rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda '2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" şeklindeki soruya Ceza ve Sagopa Kajmer'i kastederek "Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" cevabını vermişti.

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          Fuat Ergin'in bu sözleri, kendisi gibi rapçi olan Sagopa Kajmer'i kızdırdı.

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          "BEN VE CEZA İLE KENDİNİ KIYASLAMA"

          Sagopa Kajmer, Fuat Ergin'in sözlerine karşılık olarak sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi. Kajmer, "Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir; Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu da üç... Bir de şu şarkını dinle" dedi.

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          "SÖZ VE MÜZİK HIRSIZI SENSİN"

          Fuat Ergin, Sagopa Kajmer'e sosyal medya hesabından sinkaflı küfürlerle cevap verdi. Müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA

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