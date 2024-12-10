Sagopa Kajmer, helikopter kazası nedeniyle Giresun konserini erteledi
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Bunun üzerine rapçi Sagopa kajmer, 11 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan Giresun konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu
Sagopa Kajmer, 11 Aralık'ta Giresunlu hayranlarıyla buluşacaktı. Ancak Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimizin şehit olmasının ardından konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan rapçi, şu ifadeleri kullandı:
Isparta'da meydana gelen helikopter kazası nedeniyle 11 Aralık tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız Giresun konserimiz ileri bir tarihe ertelenmişti. Milletimizin başı sağ olsun.