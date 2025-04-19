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        Haberler Sağlık Sağlıkta yapay zeka destekli dijitalleşme artıyor | Sağlık Haberleri

        Sağlıkta yapay zeka destekli dijitalleşme artıyor

        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, dünyada en iyi dijitalleşmiş Bakanlık olduklarını belirterek, "Neyim Var" uygulamasından sonra bireyin kendi sağlığına yönelik yapay zeka destekli sistemler üzerine çalıştıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:29
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        Sağlıkta yapay zeka destekli dijitalleşme artıyor
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        Birinci, bazı programlara katılmak üzere geldiği Antalya'da yapay zekanın sağlığa entegrasyonunu anlatarak, tüm dünyada artık yapay zekanın konuşulduğunu ifade etti.

        Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara değinen Birinci, "Dünyada veriyi en iyi kullanan, en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığıyız. Harvard raporlarına da baktığımızda bizim notumuz en yüksek. Bu açıdan baktığınızda dünyanın en iyisiyiz" dedi.

        Birinci, raporda yer alan bazı ülkelerin nüfusunun Türkiye'deki bir şehir hastanesinin yılda baktığı hasta kadar olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yapay zekaya en hazır ülkelerden olduğunu belirtti.

        Yapay zekayı yoğun şekilde kullandıklarını anlatan Birinci, şöyle konuştu: "Dünyada bu alanda en çok görüntü işleme öne çıkmaya başladı. Tabii bunlar doktorların yerine geçer mi? Rutin yaptığı işlerin önemli bir kısmını alabilir. Hem hasta hem hekim için işimizi kolaylaştıracağı ve hastaya yapılan hataya dair de elimize yeni fırsatlar sunacağı gözüküyor. Çünkü daha önce yapılmış işleri çok iyi yapıyorlar. Yapay zeka gibi araçlar, siz sisteminizi, işi kurarsanız iyi sonuçlar verir. Yanlış şeyler ürettiğiniz zaman yanlış şeyler yapabiliyor. Artık yapay zekada bile 'yapay zeka halüsinasyonları' denmeye başlandı. Bazen yapamadığını uyduruyor. Tüm dünyada yeni sorunlar ortaya çıkıyor."

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        "NEYİM VAR" YAPAY ZEKA UYGULAMASI

        Birinci, sağlık doğruluğunun ve hasta güvenliğinin çok kıymetli bir alan olduğuna dikkati çekerek, onun için çok iyi yapılandırılmış data ile çalışmak gerektiğini vurguladı.

        Bunun üzerinde çok yoğun çalıştıklarını bildiren Birinci, "Neyim Var da bir yapay zeka uygulaması. Bireyin kendi sağlığına ait geri dönüşlerini ona verebilmek, ona ait mesajlar üretebilmek, yaşadığı yer, hastalıkları, eksik bıraktığı egzersizler... Yani sağlığına dair yapması gereken işlemleri kendisine hatırlatan sistemler üzerinde çalışıyoruz. İnşallah vatandaşımızı bunlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, hasta olmadan sağlıklı kalmak için de bireye görev düştüğünü, sağlıklı beslenmekten düzenli egzersize kadar her alanda dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

        Sağlığın artık herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Birinci, kişinin kendisini sağlıklı tutması adına bir hekim kadar hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

        Birinci, 65 yaş üstü nüfusun arttığını, kronik hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir ömür yaşamak için bireyin sorumluluğunu güçlendirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

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