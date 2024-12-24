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        Haberler Sağlık Sağlıksız gıdalar erken ergenliği tetikliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlıksız gıdalar erken ergenliği tetikliyor

        Uzman Diyetisyen Betül Merd, sağlıksız ve hazır gıda tüketiminin erken ergenliğe sebep olabildiğini söyleyerek, "Ergenlik 8 yaş aralığında başlayabiliyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:24
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        Sağlıksız gıdalar erken ergenliği tetikliyor
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        Hazır gıdalardaki koruyucu katkı maddesinden kaynaklı olarak başlayan erken ergenliğin son zamanlarda sık görüldüğünü söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, “Erken ergenlikler şu an sık rastladığımız vakalar arasında. Bunun da sebebi genelde çocukların hazır gıda tüketiminden kaynaklı koruyucu katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmesi. Mevsiminde tüketilmeyen sebze ve meyvelerden kaynaklı ve bize başvurular şu şekilde oluyor; genelde 8 yaşında başlayabiliyor. Yani minimum yaş aralığına baktığımızda 8 yaşında başlayabiliyor" dedi.

        OBEZİTE ARTTI

        Obezite oranının arttığına dikkat çeken Merd, sözlerine şöyle devam etti: "Bu şekilde başvuran hastalarımızda genelde obeziteyi yüksek orantıda gözlemliyoruz. İnsülin direnci yüksek çıkıyor bu hastalarımızda. Açlık şekerleri yüksek çıkabiliyor ve hormonal testlere bakıldığı zaman o değerlerin de yükseldiğini görüyoruz. İşte bunların da sebebi sağlıksız beslenmelerden kaynaklı, aile büyüklerinden kaynaklı oluyor. Çünkü büyüme çağında deyip porsiyon kontrolsüzlüğü yaşatılabiliyor çocuklara. Erken ergenliğe yine aynı şekilde hormon bozucu maddelerin tüketilmesi de neden olur."

        Erken ergenliğin erken fark edilebildiğini söyleyen Merd, "Göğüs oluşumu oluyor. Hem erkek çocuklarında hem kız çocuklarında tüylenmeler oluyor. Aile çocuk endokrinine başvuruyor. Çocuk endokrini de biz diyetisyenlere yönlendiriyor. Biz de öncelikle çocukların sağlıklı beslenmesini planlıyoruz. Çocuğun kilosu eğer ideal aralığın üzerindeyse, ideal aralığa inme hedefimiz oluyor. Paketli ürünleri belli bir müddet yasaklamış oluyoruz ve alması gereken enerji değerini veriyoruz. Tek başına paketli gıda erken ergenlik sebebi değildir. Etkisi vardır ama bunlar tek başına sebep değildir. Mesela şu an sık rastladığımız şeylerden bir tanesi bıldırcın yumurtasının fazla miktarda tüketilmesi yani doz olarak aşılması. Aynı şekilde tavuk gibi böyle hormonal beslenmiş besinlerin sıklıkla yer verilmesidir” dedi.

        HEDEF: ÇOCUKLARI İDEAL KİLOLARINA KAVUŞTURMAK

        Betül Merd, erken ergenliğin engellenmesi için çocukların ideal kilolarına döndürülmesi gerektiğini söyleyerek, “Erken ergenlik ileride bize çocukların büyüme ve gelişmesiyle ilgili sıkıntılar doğuracak. Kız çocuklarında kadın-doğum ile ilgili sıkıntılar oluşturabilir. Erkek çocuklarında ise büyüme durmuş olur. Hem kilo hem de boyun yaşıtlarıyla aynı olmaması söz konusu olur. O yüzden bunun önüne ne kadar erken geçebilirsek o kadar iyi olacak. Bunun engellenmesi için de çocukları ideal kilolarına ulaştırmamız lazım" diye konuştu.

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