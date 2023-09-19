Sağlıklı yaşamın sırrı: Gıdaların gizemli sindirilme süreleri!
Sindirim ile kilo kaybı birbiriyle bağlantılıdır. Uzmanların defalarca söylediği gibi "Ne yersek, oyuz." Bir yiyeceğin sindirim süresi ile bireyin metabolizma hızı, yaşı ve cinsiyeti doğru orantılıdır. Dengeli beslenmeyi kolaylaştıracak, sağlıklı yaşamın sırrı sindirim ipuçlarını sizler için derledik.
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HIZLI SİNDİRİLEN BESİNLER
Hızlı sindirilen gıdaları tükettiğinizde yemeniz gerekenden daha fazla öğün alabilirsiniz ve çabuk acıkırsınız. Bu tür yiyeceklerde hızlı enerji artışı yaşanır ve glikoz seviyesinde sıçrama görülür. Enerji artışı kulağa her ne kadar hoş geliyor olsa da aslında vücuda giren glikoz daha sonra yağ olarak geri döner. Bu tür gıdalar genellikle fast food veya abur cubur türevleridir.
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YAVAŞ SİNDİRİLEN BESİNLER
Yavaş sindirilen besinler kan şekerini kademeli olarak yükselttiği için dengeli enerji tüketimine neden olur. Ancak sürekli olarak yavaş sindirilen besinler tüketirseniz bu sefer sindirim sisteminizin her zaman maksimum seviyede çalışmasını sağlarsınız ve bu durum vücudunuzu yorabilir.
Uzmanlar genelikle hızlı sindirilen ve yavaş sindirilen yiyecekleri öğünler arasında karıştırılarak tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
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SU
Su hemen bağırsaklara giderek emilir ve daha sonra kana karışır. Günde en az 2 litre su içilmesi tavsiye ediliyor.
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MEYVE VEYA SEBZE SUYU
Meyve ve sebze suları 15-20 dakika içerisinde kalın bağırsaklar tarafından sindirilir.
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ÇİĞ SEBZELER
Çiğ sebzelerin bağırsaklar tarafından sindirilmesi yalnızca 30 veya 40 dakika sürer.
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PİŞMİŞ SEBZELER
Pişmiş sebzelerin bağırsaklar tarafından sindirilmesi ortalama 40 dakika sürer.
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BALIK
Balık ürünlerinin bağırsak tarafından sindirilmesi 45 ila 60 dakika sürer.
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YAĞLI SALATA
Yağlı bir salatanın sindirilmesi ise 1 saat sürer.
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NİŞASTALI SEBZELER
Patates gibi nişastalı sebzelerin sindirilmesi 1 buçuk ila 2 saat sürer.
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TAHILLAR
Pirinç, karabuğday gibi tahıl ürünlerinin bağırsak tarafından sindirilmesi 2 saat sürer.
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SÜT ÜRÜNLER
Süt ve süt ürünlerinin bağırsak tarafından sindirilmesi 2 saat sürer.
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FINDIK, BADEM, FISTIK
Fındık, badem ve fıstık gibi kuruyemişlerin bağırsak tarafından emilmesi 3 saat sürer.
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TAVUK
Tavuğun bağırsaklar tarafından sindirilmesi 1 buçuk ila 2 saat sürer.
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SIĞIR ETİ
Sığır etinin sindirilmesi 3 saat sürer.
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KUZU
Kuzu etinin sindirilmesi ise 4 saat sürer.
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DOMUZ ETİ
Domuz etinin bağırsaklar tarafından sindirilmesi 5 saat sürer.
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SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN İPUCULARI
Bol sıvı tüketmek: Düzenli olarak günde en az 2 litre su içmek kabızlık problemlerini önler.
Yiyecekleri uzun süre çiğnemek: Yiyecekleri uzun süre çiğnemek sindirimi kolaylaştırır.
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DÜZENLİ EGZERSİZ
Egzersiz yapmak günlük yaşamınızın bir rutini haline gelirse yiyecekleri sindirmenizde büyük katkı sağlar.
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GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEYİN
Geç saatlerde tüketilen yemekler reflü riskini artırıyor ve kilo alımına neden oluyor.