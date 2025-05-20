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        Haberler Sağlık "Sağlıklı kalmak için hareket edin" | Sağlık Haberleri

        "Sağlıklı kalmak için hareket edin"

        Hareketsizliğin birçok sağlık problemine zemin hazırlayacağını belirten Prof. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy, her gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:58
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        "Sağlıklı kalmak için hareket edin"
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        Modern hayat tarzının bireyleri daha az hareket eder hale getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, "Uzun saatler masa başında oturmak, kısa mesafeleri bile arabayla gitmek, teknolojik cihazlarla geçirilen hareketsiz zamanlar farkında olmadan sağlığımızı tehdit eden alışkanlıklar haline geldi. Oysa fiziksel aktivite kilo kontrolü için değil, kalp damar sağlığından kemik yoğunluğuna, ruh sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda doğrudan etkilidir" şeklinde konuştu.

        "HER GÜN 30 DAKİKA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ ŞART"

        Hareketsizliğin günümüzde yüksek tansiyon, diyabet, obezite, eklem ağrıları, kas kütlesinde azalma, depresyon gibi birçok kronik hastalığın temel sebeplerinden biri olarak görüldüğünün altını çizen Aksoy, "Bu tabloyu değiştirmek elimizdedir. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş şart. Yürüyüşün temposu konuşma testi ile ayarlanabilir. Şarkı söyleyemeyecek kadar hızlı, konuşabilecek kadar da yavaş yürümeliyiz. Nefes nefese kalmayacak şekilde ayarlayabiliriz" diye konuştu.

        "SAAT BAŞI ESNEME HAREKETLERİ BİLE VÜCUDUN DENGESİNİ KORUYOR"

        Hareket etmenin ihtiyaç değil sağlıklı kalmanın en kolay yolu olduğunu dile getiren Aksoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gün içinde merdiven çıkmayı tercih etmek, masa başı çalışanlar için saat başı esneme hareketlerinin bile vücudumuzun dengesini korumada büyük faydası vardır. Burada önemli olan spordan çok hareketli yaşam biçimini kazanmaktır. Herkes maraton koşmak zorunda değil ancak herkes kendi bedenine uygun bir hareket biçimi bulmalı ve bunu yaşamının parçası haline getirmelidir."

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