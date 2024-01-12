Sağlıklı bir kış hamileliği için öneriler

- Gebelik döneminde sigara bırakılmış olsa dahi, pasif içicilik anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden kirli hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bu ortamlardan kaçının.

- Anne adayları için beslenmenin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kış aylarında D vitamini ve omega-3 desteği açısından zengin içeriği olan balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi besinler tüketin. Ayrıca C vitamini zengin olan turunçgiller, biber, brokoli, limon, kivi gidi gıdaları da öğünlerinize ekleyin.