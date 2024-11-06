Sağlıklı beyin için 6 altın kural!

Son yıllarda gençlerin de giderek daha fazla unutkanlık ve konsantrasyon sorunu şikayetleriyle başvurduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, "Modern çağda özellikle çok daha yoğun yaşanan kronik stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği, hareketsizlik ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar zihinsel yorgunluğa ve bilişsel gerilemeye neden olabiliyor. Bu nedenle yaşamın erken dönemlerinden itibaren önlem almak, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak büyük önem taşıyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonumuzu önemli ölçüde artırmak ve beyin sağlığımızı korumak mümkündür" dedi.