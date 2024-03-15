NEFES DARLIĞINI CİDDİYE ALIN

Hopkinson, "İnsanlar genellikle nefes darlığını çok ciddiye almaz ve bunu yaşlanmanın normal bir parçası olarak görürler. Özellikle de gençken sigara içme veya astım geçmişleri varsa. Bu durum, altta yatan akciğer hastalığının tedavi edilmeden ilerlemesine izin verir. Normal şeyler yaparken nefesiniz kesiliyorsa ya da normalde yaptığınız şeyleri engelliyorsa, bu ciddiye alınması gereken bir durumdur. Akciğer hastalığının, kalp hastalığının bir işareti olabilir ya da formda olmamakla ilgili olabilir. Psikolojik bir bileşeni de olabilir; endişeli olmak nefes darlığını daha da kötüleştirebilir. Bunu görmezden gelmeyin, havanın içeri ve dışarı taşınmasında bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için basit akciğer fonksiyon testlerini dikkate alın."