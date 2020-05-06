Sağlıkçılardan "Güzel günler yakın" mesajı

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Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen "Antalya Sivil Platformu Projesi" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanılan süreçte farkına varılmayan değerler için çalışma başlatıldı.Dernek, "Siz bu süreçte en çok neyin farkına vardınız?" sloganıyla "Geleceğe mesajım var" başlıklı sosyal farkındalık kampanyasını hayata geçirdi.Salgınla mücadele için ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalmak zorunda kalan bazı sağlık çalışanları da kısa videolar çekerek, kampanyaya destek verdi.- "Sevdiklerimize sımsıkı sarılacağımız günler çok yakında"Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresi Eylül Gümüş, sağlık personeli olarak aileleriyle zor süreçten geçtiklerini söyledi.Endişe, korku ve kaygıları bir kenara bırakarak, inançla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:"Sahip olduğumuz en büyük güç umutlarımız, hayallerimiz ve içimizdeki sevgimizdir. Günümüz ne kadar zor geçerse geçsin, her yeni gün, umut dolu mutlu yarınların habercisidir. Sıkıldınız, bunalıp daraldınız, belki sevdiklerinizi özlediniz ama inanın bu zor günler de geçecek. Dost sohbetleri yapacağımız, gezip dolaşacağımız, sevdiklerimize sımsıkı sarılacağımız günler çok yakında. Bu mücadelede bizlere destek olmaya devam edin, evinizde kalın, mutlu, sağlıklı, güvende olun."- "Dede torun dışarı çıkmayın, evde oturun, birlikte vakit geçirin"Aynı hastanenin pandemi servisi hemşiresi Gülhane Salvur Keleş ise Türkiye'nin yeniden güzel günlere dönmesi için sağlık ordusu olarak mücadele ettiklerini dile getirdi.İnsanların evde kalarak kendilerine destek olmasını isteyen Keleş, "Biliyoruz ki bahar geldi, binbir türlü çiçek kokusu ve kuş sesleriyle davetkar olsa da sağlıklı günler için büyükanne, dede torun dışarı çıkmayın. Evde oturun, vakit geçirin, birlikte her gün yeni oyun kurun. Daha güzel günler için en güzeli evde kalmak." diye konuştu.Aile hekimi Kutay Güven, sağlık çalışanları olarak bu süreçte canla başla mücadele ettiklerini belirtti.İşinden arta kalan zamanları evinde geçirdiğini anlatan Güven, "Evimde kendime zaman ayırıyorum. Siz de sağlığınız için evinizde kalın. Unutmayın, bisikletlerimizi ormanlara süreceğimiz günler çok yakın." dedi.Projenin medya ve iletişim sorumlusu Hakan Şimşek de kampanyanın kısa sürede ilgi gördüğünü, anlamlı mesajlar geldiğini ifade etti.