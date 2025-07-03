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        Haberler Sağlık Sağlık personelinin telefonda uygulattığı Heimlich manevrası hayat kurtardı | Sağlık Haberleri

        Sağlık personelinin telefonda uygulattığı Heimlich manevrası hayat kurtardı

        Osmaniye'de bir kadın, boğazına erik takılan hidrosefali (beyinde aşırı sıvı birikmesi) hastası çocuğunu, telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezindeki tıp teknisyeninin anlattığı Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:57
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        Telefonda uygulattığı Heimlich manevrası hayat kurtardı
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        Kırıklı köyünde yaşayan anne, hidrosefali hastası çocuğu E.A'nın (29) nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Çağrıyı karşılan acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, "Engelli çocuğuma verdiğim erik boğazında durdu. Acil bana bir şey yapmanız, demeniz lazım" diyerek yardım isteyen kadını sakinleştirdi.

        Bolat, daha sonra kadına Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını anlattı.

        Ambulans ekibinin yola çıktığı bilgisini veren Bolat, annenin panik yapmasını önledi.

        Yöntem sayesinde çocuğunun boğazına takılan eriği çıkarmayı başaran anne, sağlık personeline teşekkür etti.

        Bolat ise geçmiş olsun dileklerini ilettiği kadından, hastanın sağlık durumunda olumsuzluk yaşanması durumunda yeniden çağrı merkeziyle irtibata geçmesini istedi.

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        Ambulans ekibi de 9 dakikada ulaştığı E.A'nın sağlık kontrolünü yaptı.

        Vatandaş ile Bolat'ın görüşmesi, merkezin telefon kayıtlarında yer aldı.

        "ÇOK GURUR VERİCİ BİR ANDI"

        Bolat, yaptığı açıklamada, yakın zamanda İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimince düzenlenen "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi"ne katıldığını belirtti.

        Anneyi sakinleştirmeye çalıştığını kaydeden Bolat, "Mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattığıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin endişesi ve kaygısını çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla annedeki o rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

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