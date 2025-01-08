Üçüncü kez grev kararı alan Aile Hekimleri, yönetmeliğin iptali için harekete geçti. Talepleri arasında, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından karşılanması, her hekime kayıtlı hasta sayısının 2 bini geçmemesi ve sağlıkta şiddet yasasının daha da güçlendirilmesi bulunuyor.