Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sağlık kontrolünde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu | Sağlık Haberleri

        Sağlık kontrolünde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu

        Afyonkarahisar'da sağlık kontrolü için gittiği merkezde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın, erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden başlanan tedaviyle hastalıktan kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meme kanserini sağlık kontrolünde öğrendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dört çocuk annesi Nihal Balık (56), hasta olmamasına rağmen sağlık kontrolü için geçen yıl aile hekimine başvurdu.

        Aile hekiminin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) yönlendirmesiyle genel bir sağlık taraması yapılan kadının memesinde kitle çıktı.

        Meme kanseri olduğunu öğrenen Balık, ameliyatla ve yaklaşık altı ay süren ışın tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        "'BU BENDE OLMAZ' DEMESİNLER"

        Düzenli kontrolleri süren Nihal Balık, sağlık kontrolü sonrası teşhisi konulan hastalıkla hayatının bir süre zorlaştığını söyledi.

        Tedavi sürecinde azmi ve neşesini hiç kaybetmeyerek moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını anlatan Balık, "Doktor mememde küçük bir leke gördüğünü söyleyince şok oldum. Hiç ağrım, sancım yoktu. Açıkçası biraz da o yüzden şaşırdım" dedi.

        Balık, erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden hemen tedaviye başlanılmasının kendisini rahatlattığını belirterek, "Herkese kontrollerini yaptırmasını öneriyorum. Hiç kimse korkmasın. 'Bu bende olmaz' demesinler. Herkeste çıkabilir. Erken teşhisle hastalığı yendim" ifadesini kullandı.

        "40 İLE 69 YAŞ ARASI KADINLARDA ŞİKAYET OLSUN OLMASIN MAMOGRAFİ ÇEKİYORUZ"

        KETEM'de görevli doktor Belgin Abacı da merkezde meme, kolon ve rahim kanseri taraması yapıldığını dile getirdi.

        Yaş gruplarına göre ücretsiz tarama yaptıklarını, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Abacı, "Meme kanserinde de erken teşhis önemli. O yüzden taramalar yapıyoruz. Yılda bir klinik meme muayenesi yapıyoruz. Özellikle 40 ile 69 yaş arası kadınlarda şikayet olsun olmasın mamografi çekiyoruz. Kadınlara kendi kendine meme muayenesini anlatıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Habertürk Anasayfa