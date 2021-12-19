Pandemi sürecinde beslenmenin hayatımızdaki önemi ve yeri bir kez daha hatırlandı. COVID-19 hastalığının bulaşmasını önleyen veya tedavi eden bir besin olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktiviteyle beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melek Veyisoğlu, güçlü bir bağışıklık sisteminin temelini kaliteli beslenme düzeninin oluşturduğunu belirtti.

PANDEMİDE DUYGUSAL YEME EĞİLİMİ ARTTI

Veyisoğlu, "Pandemi döneminde kimimiz evimizde sağlıklı beslenmeyi öğrendi kimimiz egzersiz yapmayı ama ne yazık ki kimimiz de fırsatı dezavantaja çevirerek sağlıksız beslemeye yöneldi. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, pandemi süresinde bireylerin yaşadıkları yalnızlık, stres ve moral bozukluğu gibi olumsuz duygulardan dolayı duygusal yeme eğilimi artışı ve aşırı yemek tüketimi gösterdikleri saptanmıştır" dedi.

PANDEMİDE ARTAN KİLOLAR, ZAYIFLAMA BAŞVURUSUNU ARTTIRDI MI?

Veyisoğlu, Türkiye'de özellikle son yıllarda obezite sayısındaki artışın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "İşin içerisine pandemi süreci eklenince insanlar artık uzmandan destek almayı tercih etmeye başladı ve diyetisyenlere olan başvuru sayısında artış oldu. Sosyal medyanın etkileşim gücüyle birlikte bizim için kitlelere ulaşmak ve iletişim kurmak daha da kolaylaştı. Bizler de bu süreçte sağlıklı içerikler üreterek insanları bilinçlendirmeye çalıştık. İnsanların beslenme konusunda artık daha dikkatli olduğunu egzersiz yapmak konusunda istekli olduğunu görüyorum."

SAĞLIKLI VE FİT KALMAK İÇİN YEMEĞİMİZİ YANIMIZDA TAŞIMALI MIYIZ?

Yapılan bir çalışmada, bireylerin ev dışında yiyecek içecek tüketimi konusunda tedirgin olduğu ve sağlıklı beslenmeye yönelimin arttığı gözlemlendi. Veyisoğlu da evlerde kaldığımız süre boyunca sağlıklı, pratik ve lezzetli tarifler yapmayı öğrendiğimizi kaydederek, "Dışarıda tüketilen yiyeceklerin çoğu sağlıksız ve kalorisi yüksek olan besinlerdir. Bu nedenle gün içinde öğün saatinizde dışarıda oluyorsanız ve özellikle zayıflamak istiyorsanız yemeğinizi mutlaka yanınızda taşıyın. Hazırlayacağınız besin değeri yüksek pratik tarifler ile hem sağlıklı beslenmiş hem de tasarruf etmiş olursunuz" diye konuştu.

YEMEĞİNİZİ YANINIZDA TAŞIYABİLECEĞİNİZ PRATİK İKİ TARİF

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melek Veyisoğlu, özellikle zayıflamak isteyen kişilerin yemeklerini muhakkak yanlarında taşıması gerektiğini vurgulayarak, 'Eğer uzun süre dışarıda olacaksanız yanına meyve ve çiğ kuruyemişlerinizi eklemeyi unutmayın' dedi ve basit bir şekilde hazırlanabilecek iki tarif paylaştı.

Ton Balıklı Dürüm

1 tahıllı lavaşın içerisine 1 yemek kaşığı labne peyniri sürün. İçerisine 120 gram yağsız ton balık, maydanoz, soğan ekleyin ve sarın.

Yüksek Proteinli Tavuk

150 gram haşlanmış parçalanmış tavuk, 1 yemek kaşığı labne, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz, karabiber, pul biber, 2 dal taze soğan hepsini harmanlayın marul veya salatanın üzerine ekleyin.