Sağlık çalışanlarından kas hastası depremzede Elisa'ya tekerlekli sandalye

DHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde oturan Firdevs Genç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kas hastası kızı Elisa ve ailesiyle birlikte Konya'ya gelerek KYK yurduna yerleşti. Bu süreçte Firdevs Genç, kızını tedavisi için puset içinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürdü. Bu duruma kayıtsız kalmayan hastanenin sağlık çalışanları, satın aldıkları tekerlekli sandalyeli Elisa'ya hediye etti.

PUSETLE GEZİYORDU ARTIK ARABASI VAR

Kızının çok mutlu olduğunu belirten Firdevs Genç, "Kızım kas hastası yürüyemiyor ve konuşamıyor. Konyalılara çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Kızımın kas hastalığı her geçen gün artıyor. Bunun yanı sıra zeka geriliği ve epilepsi başladı. Bugüne kadar pusetle gezdiriyordum ama artık arabası var'' dedi.

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