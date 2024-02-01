Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede

        Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede

        Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ile kuruluşlarının iş ve işlemlerinin elektronik ortamda tek çatı altında toplanmasını sağlayan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemini hizmete sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlık, sağlık çalışanları ile sağlık kuruluşlarının işlemlerini kolaylaştırmak, tek çatı altında hızlıca yürütülmesini sağlamak amacıyla "EKİP" ismi verilen yeni platformu hayata geçirdi.

        Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve bir süre önce kullanıma sunulan platformda bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki işe alım, atama, görevlendirme, nakil, yer değişikliği, emeklilik, özlük, maaş, sağlık personelinin hizmet puanı gibi tüm işlemler yürütülecek.

        Ayrıca EKİP ile özel sağlık tesislerinin ruhsatlandırma süreci, hekim kadroları, çalışan hekim bilgileri, personel ayrılış-başlayış işlemleri, sağlık kuruluşu mahal listeleri, sağlık kuruluşu donanımları, denetim işlemleri, faaliyet izin belgeleri gibi tüm süreçlerin başvuru ve takip işlemleri kayıt altına alınıp takip edilecek.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SOSYAL AĞ OLARAK KULLANILABİLECEK

        Sistem sayesinde sağlık çalışanları özlük işlemlerini elektronik ortamda, tek bir platform üzerinden yürütebilecek.

        Sağlık çalışanları ve bakanlık bünyesindeki diğer yetkililere sosyal ağ ortamı da sunan EKİP'te takvim, metin, fotoğraf ya da video halinde ileti paylaşımı, interaktif eğitim, konu bazlı grup oluşturma ve gruplar üzerinden etkinlik duyurusu yapma, anket oluşturma, mesaj gönderme, izin verildiği ölçüde kariyer bilgilerini paylaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi özellikler de bulunuyor.

        Uygulamaya, Sağlık Bakanlığı çalışanları ve bakanlıkça diploması tescil edilmiş sağlık çalışanları, kurumsal e-posta adresi, e-imza veya e-Devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Habertürk Anasayfa