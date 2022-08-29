BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı sosyal medya payalşımında şu sözlere yer verdi;

"Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek."