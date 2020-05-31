Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den "nargile" uyarısı

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada görülen Kovid-19'un en çok akciğerleri etkilediğini ifade etti.
Uzun süre sigara kullanan kişilerin akciğer yapısında daha çok bozulma meydana geldiğine işaret eden Erdöl, "Virüs, akciğerleri bozuk olan insanı daha kolay etkiliyor. Virüs, kolaylıkla zayıflamış dokuyu tahrip ederek yok ediyor. Bunun mantığı gayet basit. Bir duvar ne kadar sağlam olursa hiçbir kuvvetli rüzgar onu atamaz." dedi.
Prof. Dr. Erdöl, sigara kullananlarda Kovid-19'a yakalanma ve ölüm oranının, kullanmayanlara göre 15 kat fazla olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sigarayla yıllardan beri mücadele veriyoruz. Türkiye, bu konuda önemli bir mesafe alarak dünyaya örnek oldu. Bu mücadeleye başlarken de koronavirüsü düşünmemiştik. İnsanoğluna zarar veren her şey zararlıdır. Zararlı olan şeylerle de mücadele etmek, bir hekim ve insan olarak görevimizdir. Sigara içmeyenler de burada faydasını görüyor." ifadelerini kullandı.
- "Hijyene dikkat etmezseniz virüsü taşırsınız"
Nargilenin de koronavirüs bulaştırma açısından büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Erdöl, "Nargilede ağıza alınan kısmı, şişeye giden boru kısmı ve şişedeki sıvı her üçü de ayrı ayrı virüs bulaştırma kaynağıdır. Kovid-19 vakalarını ne kadar yaygınlaştırdığına dair elimizde resmi bir veri yok. Ancak tüberküloz gibi diğer virüslerin taşınmasında yayılabiliyor olması bize Kovid-19'da da etkili olduğunu gösteriyor. Nargile çok tehlikeli bir araç, mutlaka engellenmelidir." uyarısında bulundu.
Kalp, akciğer gibi kronik rahatsızlıkları olanlar ve belli bir yaşın üzerindeki kişilerin vücut direncinin daha düşük olduğunu dile getiren Erdöl, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üzerindekilere, kronik rahatsızlığı olanlara evden çıkılmaması uyarılarının esas sebebi, direnci düşük insanları mikropla karşı karşıya getirmemek. Peki mikrop insanla nasıl karşı karşıya geliyor? Siz eğer ortak kullanım alanlarında hijyene dikkat etmez, elinizi, burnunuza, ağzınıza, gözünüze sürerseniz virüsü taşımış olursunuz. El yıkamak ve maske kullanmanın önemi burada ortaya çıkıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!