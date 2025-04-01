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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan "Ulusal Kanser Haftası" paylaşımı | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan "Ulusal Kanser Haftası" paylaşımı

        Sağlık Bakanlığı'nca 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım." ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:49
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        Sağlık Bakanlığı'ndan "Ulusal Kanser Haftası" paylaşımı
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        Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası paylaşımı yapıldı.

        "Ulusal Kanser Tarama Programı" kapsamında yürütülen ücretsiz kanser taramalarına dikkati çekmek amacıyla yapılan paylaşımda, "Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım" ifadesine yer verildi.

        "Hep birlikte kanserle mücadele edelim" başlığıyla yapılan paylaşımda, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri için 2 yılda bir, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser için 2 yılda bir tarama yapıldığı belirtildi.

        Paylaşımda, kanser taraması için kanser erken teşhis, tarama ve eğitim, toplum sağlığı, sağlıklı hayat ile aile sağlığı merkezlerine başvuru yapılabildiği kaydedildi.

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