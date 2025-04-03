Sağlık Bakanlığı'ndan tüberküloz hastalarına yakın takip

Sağlık Bakanlığı'nca tüm ilaçları ücretsiz sağlanan tüberküloz hastalarının düzenli ilaç kullanımları da gözetimli tedavi uygulamasıyla yakından takip ediliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, halk arasında "verem" olarak bilinen tüberkülozun küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini söyledi.

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Demirkol, Türkiye'de tüberkülozla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 2002'den sonra verem savaş dispanserlerinin yeterliliği, tıbbi cihaz donatımı ve fiziki imkanlarıyla beraber hekimlerimizin ve sağlık personelimizin eğitimi de en üst seviyeye çıkarıldı" dedi.

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Her ilde en az bir verem savaş dispanserinin bulunduğu bilgisini veren Demirkol, "Burada kendi alanında uzman hekimlerimiz ve sertifikalandırılmış yardımcı sağlık personelimizle tüberkülozla mücadele etkin şekilde yürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Demirkol, tüberkülozla etkin mücadele sonucunda görülme sıklığının yüz binde 30'dan yüz binde 10'lara gerilediğine dikkati çekerek, "Bu da etkin mücadelenin fedakar sağlık çalışanlarımızca yapıldığında nasıl sonuç alındığını tüm dünyaya göstermiş oluyor. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili Türkiye'de yapılan mücadeleyi takdir ediyor." dedi.

"FİLYASYON YAPARAK TÜBERKÜLOZ SAYILARINI ÇOK AŞAĞI İNDİRDİK" Tüberkülozun en önemli belirtilerinin, geçmeyen ve uzun süre devam eden öksürük, gece terlemeleri, istemsiz kilo kaybı olduğunu vurgulayan Demirkol, bunların görülmesi durumunda mutlaka hekime başvurulmasını önerdi. Demirkol, tüberküloz tanısı konulması durumunda tedavinin verem savaş dispanserlerinde ücretsiz gerçekleştirildiğini dile getirdi. REKLAM Tedavinin, Türkiye'de çok etkin şekilde uygulandığının altını çizen Demirkol, "Sadece ücretsiz tedaviyi kişiye vermekle kalmıyoruz. Doğrudan gözetimli tedaviyle (DGT) de kişinin her gün bu ilaçları düzgün ve saatinde alıp almadığını da gözetleyerek, gözlemleyerek takip ediyoruz. Artık teknolojik imkanları da kullanarak on-line şekilde kişinin ilacı zamanında alıp almadığını sağlık personelimiz takip ediyor" diye konuştu. Demirkol, tüberküloz hastalarının ailelerine ve iş arkadaşlarına yönelik de taramaların yapıldığını belirterek, "Tedavinin uygulanıp uygulanmadığını yakından takip ederken yakın filyasyon yaparak da tüberküloz sayılarını çok aşağı indirdik. Hedefimiz sıfıra varmak. Bu noktada da yoğun şekilde özellikle ilaca dirençli tüberküloz vakalarını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

14 HASTANE TÜBERKÜLOZ KONUSUNDA YETKİLENDİRİLDİ Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, şehir hastanelerinin referans hastane yapıldığını anımsatarak, "Tüberküloz konusunda Türkiye'de 4 referans hastanemiz vardı. Bunu 6'ya çıkardık" dedi. Çocuklarda da referans hastane sayısının 8'e çıkarıldığını belirten Demirkol, şunları kaydetti: "Böylelikle, Türkiye'de yetişkinde ve erişkinde olmak üzere 14 referans hastanemiz, tüberküloz konusunda tarafımızca yetkilendirilmiş oldu. Tüberkülozla aktif bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da tüberküloz hastalarına aynı zamanda nakdi yardımda bulunuyor. Dünyada hem ücretsiz tedavi veren hem de ayni yardımda bulunan başka bir ülke daha bulunmuyor."