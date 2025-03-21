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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan özel gereksinimli çocuklar için beslenme kitabı | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan özel gereksinimli çocuklar için beslenme kitabı

        Sağlık Bakanlığı tarafından özel gereksinimli çocukların beslenmesinde bilimsel ve güncel yaklaşımların yer aldığı beslenme kitabı hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:56
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        Sağlık Bakanlığı'ndan özel gereksinimli çocuklar için beslenme kitabı
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        Bakanlık özel gereksinimli bireylerde yaşanması olası beslenme sorunlarının önlenmesi, erken dönemde tespiti, doğru ve etkin müdahaleler, tedavileri ve bu alandaki yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla harekete geçti.

        Bu kapsamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, diyetisyenler ve çocuk gelişimciler başta olmak üzere alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı bir ekip tarafından "Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme Kitabı" hazırlandı.

        Özel gereksinimli çocuklarla birebir ilgilenen uzman hekimler ve diyetisyenler başta olmak üzere çocuklarla temas eden sağlık profesyonelleri için hazırlanan kitap, aileler ve bakım verenler için de önemli bir kaynak sağlıyor.

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        KİTAP 6 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

        Sağlıklı beslenme önerilerinin yanında farklı özel gereksinim tanı gruplarına göre beslenme sorunları ve buna yönelik uygulanacak müdahale yöntemlerini içeren kitap 6 bölümden oluşuyor.

        Kitabın ilk bölümde, sağlıklı çocuk beslenmesi, büyüme-gelişme, anne sütünün önemi ve tamamlayıcı beslenme ilkeleri gibi temel konular ele alınıyor. Diğer bölümlerde ise otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bilişsel gelişim geriliği, down sendromu, özgül öğrenme bozukluğu gibi özel gereksinim gruplarının yeme sorunlarından ve bunlara yönelik beslenme yaklaşımlarından, gelişimsel ve duyusal müdahale yöntemlerinden bahsediliyor.

        Besinleri belirli bir renkte veya şekilde düzenlemek, tabağın kaymasını önlemek ve ortam düzenlemeleri gibi basit önerilerle bile bazen çocuklardaki besin reddinin önüne geçilebiliyor. Kitapta, verilebilecek gıda takviyeleri ve etkinliği kanıtlanmamış diyet modellerine yönelik bilimsel literatür temelli doğru bilgiler de yer alıyor.

        Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme Kitabı'na, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel, Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

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