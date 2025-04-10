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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara fazla radyoaktif madde verildiği iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:13
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        Bakanlık'tan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialara ilişkin açıklama
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        Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Birimiyle ilgili iddiaların Bakanlık tarafından ciddiyetle ele alındığı belirtildi.

        Sürece dair tüm incelemelerin Bakanlık müfettişlerince yürütülen disiplin ve denetim soruşturmaları kapsamında değerlendirildiği vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Konunun sağlık hizmetlerine özgü tıbbi ve mesleki boyutlar taşıması nedeniyle, teftiş süreci içerisinde alanında yetkin, akademik donanıma sahip uzmanlardan oluşan bilirkişi komisyonu teşkil edilmiş; gerekli değerlendirmeler bu uzman heyetçe titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde hasta mağduriyetine yönelik olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Hazırlanan soruşturma raporları doğrultusunda gerekli idari ve disiplin işlemleri gecikmeksizin başlatılmış ve uygulanmıştır. Hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmak, sağlık hizmetlerimizin temel önceliğidir."

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