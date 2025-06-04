Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığından "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığından "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı

        Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve can kaybına yol açabilen bir hastalık. Türkiye'de 2002 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003 yılında kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi' ve 2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği referans laboratuvarlarda tanı konuluyor, hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgede merkezler görev yapıyor. Bakanlığın hazırladığı 'KKKA Vaka Yönetim Rehberi' ise bu yıl yürürlüğe girdi" denildi.

        'İNSAN VE HAYVANLARDAN DA BULAŞABİLİYOR'

        Hastalığın kene tutunması ya da keneyle temasın yanı sıra; viremik (kanda virüsün dolaşması) dönemdeki hayvanlar ve hasta kişilerin kan, doku ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da bulaşabildiği belirtildi. Açıklamada, Kurban Bayramı döneminde KKKA vakalarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

        "KKKA hayvanlarda hastalık belirtisi göstermeden seyredebildiği için; hastalığın sık olarak görüldüğü bölgeler başta olmak üzere hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına ve dokularına çıplak el ile temas edilmemesi gerekiyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek için eldiven kullanımı gibi gerekli koruyucu önlemler alınmalı; Kurban Bayramlarında kişisel korunma önlemlerine titizlikle uyulmalıdır. Kurban kesiminden önce başlayarak, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan veya viremik dönemdeki hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişilerin ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmesi gereklidir. Bu süreçte halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme ile kene çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini alması gereklidir."

        'HER YIL 2 MİLYON KİŞİYE KKKA EĞİTİMİ VERİLİYOR'

        Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda, her yıl sağlık personeline ve topluma yönelik eğitim çalışmaları yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Toplumsal eğitimler son üç yılda vaka görülen veya o yıl içerisinde yeni vaka bildirilen yerleşim birimlerinde yüz yüze ve toplu şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye KKKA konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        Ukrayna istihbaratı yeni video yayınladı
        Ukrayna istihbaratı yeni video yayınladı
        Romantik tatil pozları
        Romantik tatil pozları
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Habertürk Anasayfa