Sağlık Bakanlığından depreme ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği açıklandı.

Açıklamada, "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

"1.198 SAĞLIK PERSONELİ SAHADA"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 315 kişilik 112 ekibi ve 39 Umke ekibi olmak üzere toplam 1.198 sağlık personeli ile sahada görev yapıyor" denildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ve hastanelerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. UMKE ekiplerimiz, hastanelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında olup süreci yakından takip etmektedir" ifadesini kullandı.